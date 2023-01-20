ВСУ запустили надежную систему для обнаружения дронов и ракет ВС РФ

Комплексы стоимостью 20 тыс. грн с помощью микрофонов замечают воздушные цели на расстоянии до 7 км, помогая ПВО их сбивать.

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Военнослужащие 125-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины разработали систему, выявляющую воздушные угрозы по звуку. Об этом стало известно изданию "Еспресо.Захід".

Систему под названием "Звук" создали военнослужащие, которые до войны работали в IT-отрасли. Она позволяет обнаружить дроны, ракеты и вертолеты, которые летят на низкой высоте и остаются "невидимыми" для обычных радиолокационных станций (РЛС). Дальность обнаружения дронов и ракет составляет от 3 до 7 км.

Как рассказал один из создателей Марьян Сулима, комплекс состоит из довольно простых компонентов: микрофона, зеркала и микрокомпьютера, общая цена — около 20 тыс. грн, включая доставку и установку. Микрофон улавливает шум от воздушной цели и передает сигнал в защищенную военную сеть, где центры обработки данных анализируют информацию, определяют тип объекта и отслеживают его перемещение на территории Украины.

[ + – ] Комплекс "Звук" для обнаружения дронов и ракет в Украине Фото: Еспресо

Марьян Сулима добавил, что разработчики хотят создать огромную сеть из сенсоров небольшой дальности, охватывающую всю страну. Система работает пассивно, потребляет мало энергии и выявляется вражескими средствами обнаружения радиолокаторов. Военные начали воплощать программу с мая и к настоящему моменту развернули более 50 комплексов в четырех областях Украины, которые смогли зафиксировать десятки воздушных угроз. По их подсчетам, для завершения первой фазы развертывания сети необходимы 600 сенсоров.

"Общая система не позволяет никакой воздушной цели найти даже щелочку", — поделился Марьян.

Военнослужащий Максим из 125-й бригады ТрО добавил, что сейчас проект осуществляется исключительно силами волонтеров. Многие спецалисты помогли военным, поделившись своими знаниями и опытом.

"Такие системы функционируют успешно и есть на вооружении в других странах, например, в Израиле", — отметил он. — "У нас ресурс огромный, нужно его только вовремя использовать, помочь немного грантами, деньгами и не мешать на законодательном уровне. Тогда будут подобные системы, дроны и все, что нужно для победы".

Ранее писали, как украинское приложение "єППО" помогло ВСУ сбить дроны-камикадзе Shahed. Как сообщил разработчик Геннадий Сульдин, во время российских атак 31 декабря и 1 января украинцы использовали программу, чтобы военным было проще отслеживать движение воздушных угроз.

В декабре стало известно, что в Киевской области установят акустические датчики для обнаружения дронов и ракет. По словам начальника полиции региона Андрея Небытова, они оперативно передают информацию войскам ПВО, защищая критическую инфраструктуру.