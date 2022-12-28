Могут обнаруживать дроны и ракеты: в Киевской области установят специальные датчики

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, подобные датчики ранее уже установили в Чернобыльской зоне отчуждения и они успели хорошо себя зарекомендовать.

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В Киевской области уже скоро появятся акустические датчики, которые будут обнаруживать российские дроны и ракеты даже в труднодоступной местности. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в интервью СМИ "Моя Киевщина".

"Что касается акустических датчиков. Было принято решение по возможности для защиты объектов критической инфраструктуры оборудовать соответствующими датчиками, которые будут в состоянии собирать акустическую информацию и своевременно передавать для реагирования подразделениями ПВО", — сказал Небытов.

По словам начальника полиции области, впервые систему акустических датчиков использовали в Чернобыльской зоне отчуждения. Она зарекомендовала себя хорошо. Датчики позволили военным и силам самообороны анализировать движение российской техники и выявлять диверсантов.

Небытов подчеркнул, что датчики будут собирать дополнительную информацию и передавать ее ПВО. Таким образом они смогут получить информацию о вражеских ракетах и дронах даже из тех мест, где нет людей.

Он добавил, что датчики установят в рамках программы "Безопасная Киевщина", на которую было выделено 77 млн грн.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что на электростанциях Украины установят специальные камеры обнаружения. Они смогут обнаружить приближение дрона или ракеты и будут извещать об этом силы ПВО.

Фокус также писал о том, что квантовый датчик поможет обнаружить врага, где бы тот ни прятался. Устройство улавливает все от нулевой частоты до 20 ГГц, AM- и FM-волны, Bluetooth, Wi-Fi и другие сигналы связи.