Можуть виявляти дрони та ракети: у Київській області встановлять спеціальні датчики

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, подібні датчики раніше вже встановили в Чорнобильській зоні відчуження, і вони встигли добре зарекомендувати себе.

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У Київській області вже скоро з'являться акустичні датчики, які виявлятимуть російські дрони та ракети навіть у важкодоступній місцевості. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у інтерв'ю ЗМІ "Моя Київщина".

"Що стосується акустичних датчиків. Було ухвалене рішення щодо можливості для захисту об'єкти критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які зможуть збирати акустичну інформацію та своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО", — сказав Нєбитов.

За словами начальника поліції області, вперше систему акустичних датчиків використали в Чорнобильській зоні відчуження. Вона зарекомендувала себе добре. Датчики дозволили військовим і силам самооборони аналізувати рух російської техніки та виявляти диверсантів.

Нєбитов наголосив, що датчики збиратимуть додаткову інформацію та передаватимуть її ППО. Так вони зможуть отримати інформацію про ворожі ракети й дрони навіть із тих місць, де немає людей.

Він додав, що датчики встановлять у межах програми "Безпечна Київщина", на яку було виділено 77 млн грн.

Нагадаємо, що в середині грудня 2022 року стало відомо, що на електростанціях України встановлять спеціальні камери виявлення. Вони зможуть виявити наближення дрона або ракети й сповіщатимуть про це сили ППО.

Фокус також писав про те, що квантовий датчик допоможе виявити ворога, де б той не ховався. Пристрій уловлює все від нульової частоти до 20 ГГц, AM- і FM-хвилі, Bluetooth, Wi-Fi та інші сигнали зв'язку.