Захист від ракет: на електростанціях України встановлять спеціальні камери виявлення

Камери та датчики виявлення зможуть виявити наближення дрона або ракети та повідомлятимуть про це силам ППО.

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Українські електростанції будуть обладнані спеціальними камерами та датчиками, які дозволять виявляти ворожі ракети та безпілотники, щоб передавати цю інформацію силам ППО. Про це заявив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Зокрема, Нєбитов зазначив, що на Чорнобильській АЕС вже встановлено засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні.

"Правоохоронці бачать і фіксують ситуацію навіть уночі, спостерігаючи всі пересування у прикордонній зоні до масштабу людини, яка не залишиться непоміченою на значній дистанції", — заявив поліцейський.

Крім того, правоохоронці окремо працюють над встановленням на інших електростанціях спеціальних засобів виявлення з метою захисту об'єктів від ракетних ударів та атак дронами-камікадзе.

"Це теж нова ініціатива, яку реалізуємо на нашій платформі. Йдемо шляхом розвитку, тому що за нами столиця, і саме тут місце інноваціям у сфері безпеки", — підкреслив Нєбитов.

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Раніше повідомлялося, що в Україні на 15 грудня зберігається значний дефіцит електрики. За даними "Укренерго", ситуація ускладнюється погодними умовами в зимовий період часу.

У компанії також повідомили, що найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на сході України через майже щоденні обстріли загарбниками об'єктів енергетичної інфраструктури.