"Погіршують щоденні обстріли": енергетики розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

У компанії "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергетиці все ще складна через велику кількість пошкоджень інфраструктури.

Related video

Минулої доби в Україні не вводили аварійні відключення електрики. Це сталося завдяки введенню в роботу ще одного енергоблоку на атомній електростанції. Однак ситуація в енергетиці все ще складна через велику кількість пошкоджень інфраструктури. Про це розповіли в компанії "Укренерго".

У відомстві уточнили, що в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація зі світлом спостерігається на сході України через майже щоденні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в цьому районі.

Крім того, ремонт об'єктів ускладнюється через небезпеку для життя ремонтних бригад.

14 грудня всім областям надано ліміти добового споживання електрики. Також в Укренерго розповіли, що вранці російські війська атакували Київ 13 іранськими дронами Shahed-136. Однак їх усіх ліквідували, а об'єкти інфраструктури не постраждали.

Нагадаємо, 13 грудня в "Укренерго" повідомляли, що погана погода ускладнює ремонт енергооб'єктів. Сильний вітер, морози та мокрий сніг впливають на роботу високовольтних та розподільчих мереж.

12 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба говорив про ймовірність повного блекауту в Україні. За його словами, Київ потребує не лише озброєння, а й генераторів і трансформаторів.