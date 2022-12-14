"Ухудшают ежедневные обстрелы": энергетики рассказали, где самая сложная ситуация со светом

В компании "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергетике все еще сложная из-за большого количества повреждений инфраструктуры.

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За прошедшие сутки в Украине не вводили аварийные отключения электричества. Это произошло благодаря введению в работу еще одного энергоблока на атомной электростанции. Однако ситуация в энергетике все еще сложная из-за большого количества повреждений инфраструктуры. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

В ведомстве уточнили, что в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация со светом наблюдается на востоке Украины из-за почти ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в этом районе.

Кроме того, ремонт объектов усложняется из-за опасности для жизни ремонтных бригад.

14 декабря всем областям предоставлены лимиты суточного потребления электричества. Также в "Укрэнерго" рассказали, что утром российские войска атаковали Киев 13 иранскими дронами Shahed-136. Однако всех их ликвидировали, а объекты инфраструктуры не пострадали.

Напомним, 13 декабря в "Укрэнерго" сообщали, что плохая погода усложняет ремонт энергообъектов. Сильный ветер, морозы и мокрый снег влияют на работу высоковольтных и распределительных сетей.

12 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба говорил о вероятности полного блэкаута в Украине. По его слова, Киев нуждается не только в вооружении, но и в генераторах и трансформаторах.