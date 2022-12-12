Отключение света в Украине: в МИД предупредили о вероятности полного блэкаута

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как ощутил проблемы с перебоями электричества — в его квартире более 30 часов не было света и воды. Киеву нужно не только вооружение, но и генераторы.

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Вариант полного отключения электроэнергии в Украине из-за обстрелов армии России выглядит вполне реальным. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому вещателю ARD.

Глава МИД не ожидает массового выезда украинцев из страны из-за нестабильной ситуации зимой. По его словам, люди уедут в села и небольшие города, где можно отапливать дома дровами.

Дмитрий Кулеба рассказал, как почувствовал проблемы с перебоями электричества и отопления. В его квартире более 30 часов не было света и воды.

[ + – ] Украинским энергетикам нужны генераторы и трансформаторы, чтобы бороться с отключениями света Фото: Цензор.НЕТ

По словам министра, Киев должен получать не только вооружение. Энергетикам нужны генераторы и трансформаторы.

"Германия много делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие", — сказал украинский министр.

Правительство Украины, как сказал глава украинской дипломатии, не понимает, почему Германия медлит с отправками танков Leopard, и в то же время поставляет артиллерию.

"Честно говоря, мы не понимаем эту аргументацию. Если Украина будет недостаточно вооружена, война затянется. Такое положение не в интересах Украины и западных партнеров", — подытожил Кулеба.

Напомним, что ракетные удары россиян повредили все тепловые и гидроэлектростанции в Украине. Минэнерго поручили определить приоритетные группы по электроснабжению.

Издание Newsweek ранее писало о выходе из строя энергосистемы Украины до Рождества, если ВС РФ будут продолжать массированные ракетные атаки.

По данным директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, у властей Украины есть план действий, чтобы избежать коллапса в энергосистеме.