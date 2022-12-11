Ракетные удары ВС РФ повредили все электростанции в Украине, – Шмыгаль

Восемь волн ракетных атак россиян, по оценкам главы Кабмина, повредили 40% объектов высоковольтной сети. Энергосистема испытывает сильный дефицит мощности, зимой подачу электричества ограничат.

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В Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции после 8 волн ракетных атак российской армии. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В разной степени, по оценкам главы Кабмина, повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Энергосистема страны испытывает существенный дефицит мощности.

"Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", — заявил Шмыгаль.

Кабмин, по информации Шмыгаля, поручил Минэнерго определить четкие приоритеты включения электроснабжения в следующем порядке:

первый – критическая инфраструктура и больницы,

второй – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса,

третий — бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты,

четвертый – жилищный сектор.

Восстановление Украины — регионам выделили более 5 млрд гривен

Правительство Украины выделило регионам 340 млн евро через общий с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проект "Программы восстановления Украины" на восстановление образовательных учреждений, больниц, объектов критической инфраструктуры и центров предоставления админуслуг. В 10 регионах, как обещает премьер, реализуют 83 проекта.

В Кабмине говорят, что на прошлой неделе направили 100 миллионов гривен на восстановление системы теплоснабжения Кременчуга Полтавской области. Также 50 миллионов гривен направили на восстановление разрушенной инфраструктуры Сумщины.

Суммарно регионы получили более 5 млрд гривен на восстановление, посчитал Денис Шмыгаль.

Напомним, что после российских обстрелов энергоинфраструктуры Одессы и области 10 декабря большинство людей лишились электричества. В Одесской ОВА заявили, что отремонтировать систему электроснабжения можно через 2-3 месяца.

Власти Одессы не говорили о необходимости покинуть город и регион из-за блэкаута.

Фокус ранее писал, что региональные власти в Украине готовятся в случае необходимости слить воду из отопительных и водопроводных систем.

Энергетическая компания ДТЭК заявила, что отключать свет в Украине перестанут не раньше весны 2023 года.