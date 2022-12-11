Эвакуации населения из Одессы и области на фоне блэкаута не будет, - ОВА

Изначальная информация о том, что восстановление энергоснабжения в регионе будет через 2-3 месяца, не соответствует действительности. СБУ уже проводит проверку по этому факту.

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Ни один представитель власти не заявлял о необходимости эвакуироваться из Одессы и региона на фоне блэкаута. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

10 декабря энергетическая инфраструктура Одессы и области подверглась обстрелам ВС России, из-чего электричества лишились жители города и района. К электроснабжению подключили только критически важные объекты. На этом фоне появилась информация от Департамента систем жизнедеятельности и энергоэффективности Одесской ОВА о том, что согласно прогнозам, на восстановление электроснабжения понадобится 2-3 месяца. Также появилась информация, что в Одесской ОВА призвали жителей города временно покинуть Одессу из-за случившейся ситуации с электричеством. Но Сергей Братчук заявил в своем Telegram-канале, что власть не призывала к эвакуации из Одессы и области на фоне блэкаута.

По словам Братчука, свободная интерпретация обращения одного из Департаментов Одесской ОВА о сложной ситуации с электроснабжением может быть частью гибридной войны РФ против Украины.

"Что касается некоторых аспектов обращения Департамента систем жизнедеятельности и энергоэффективности Одесской ОВА, а именно, что касается сроков в 2-3 месяца. Здесь речь идет о том, что на полное восстановление высоковольтных линий и оборудования уйдет примерно столько времени", — написал Братчук.

Такое же разъяснение дали и в компании ДТЭК. В сообщении сказано, что нужно сохранять спокойствие и речь о блэкауте не идет.

По словам Братчука, энергетики делают все возможное, чтобы свет появился в домах всех жителей Одессы и региона уже в ближайшие дни.

"Никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один из представителей власти не делал. Соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ. О результатах этой работы сообщим дополнительно", — написал Братчук.

Уже утром 11 декабря Сергей Братчук в своем Telegram-канале написал, что ночь в Одессе и области прошла без обстрелов и продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Но, по его словам, электричество постепенно возвращается в дома жителей Одессы. В то же время Братчук заявил, что угроза новых обстрелов ВС РФ по энергетической инфраструктуре остается актуальной.

Фокус уже писал о российских обстрелах энергетических объектов Одесской области и о том, что некоторые из них получили серьезные повреждения. Предварительно о том, когда жители Одессы снова будут с электричеством, информации не было.

Также Фокус писал о том, что в компании ДТЭК заявили, что в Украине перестанут отключать свет не раньше весны 2023 года.