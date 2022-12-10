В Одессе из-за обстрелов отключили свет всем, кроме критической инфраструктуры, — ДТЭК

Российские атаки повредили сразу несколько энергетических объектов региона, поэтому когда одесситы получат электричество — неизвестно.

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После ночных ударов 10 декабря в Одессе отключили электроснабжение всем абонентам, кроме объектов критической инфраструктуры. Об этом пресс-служба компании "ДТЭК Одесские электросети" объявила на странице в Facebook.

Как передает пресс-служба, в результате обстрелов в Одесской области уничтожены несколько объектов энергетической инфраструктуры. Ситуация оказалась настолько сложной, что пришлось отключить свет всем жителям Одессы, в других населенных пунктах также проводятся экстренные отключения.

К разрушенным объектам энергосистемы прибыли военные, спасатели, энергетики. Последние приступят к ремонтным работам, как только получат разрешение от руководства Вооруженных сил. Аварийные бригады ДТЕК и НЕК "Укрэнерго" совместными усилиями пытаются стабилизировать ситуацию и починить поврежденные элементы энергосистемы круглосуточно и без выходных.

"Держимся. Свет обязательно победит тьму", — обратились в ДТЭК к украинцам.

Ранее ДТЭК объявил, что отключения света в Украине прекратятся не раньше весны, до этого в лучшем случае будут действовать стабилизационные графики. Чтобы восстановить электроснабжение, бригадам энергетиков необходимо выполнить большой объем ремонтных работ.

С 9 декабря ДТЭК ввела в Киеве новые графики отключений света, разработанные с учетом актуального состояния системы из-за обстрелов ВС РФ. Они состоят из трех категорий, выделенных разными цветами: наличие света, гарантированное или возможное отсутствие электроснабжение. Подобные графики планируют ввести в Одесской и Днепропетровской областях.

По данным "Укрэнерго", с 10 октября РФ выпустила по объектам энергетики в Украине более 1000 ракет и БПЛА. Самые большие повреждения зафиксировали в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.