С 10 октября РФ выпустила по объектам энергетики более 1000 ракет и БПЛА, — Укрэнерго

По словам главы Укрэнерго Кудрицкого, в Украине нет ни одной ТЭЦ, которая не пострадала бы от обстрелов российских оккупантов.

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Генеральный директор государственной электрогенерирующей компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 10 октября по объектам энергетической инфраструктуры было выпущено более 1000 тяжелых ракет и дронов-камикадзе. Об этом пишет CNN.

По его словам, основные трудности с электроснабжением на данный момент были в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.

"В Украине нет ни одной ТЭЦ, которая не пострадала бы от обстрелов. Точно так же почти все гидроэлектростанции понесли некоторый ущерб и имеют ограниченную способность вырабатывать электроэнергию", — заявил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" заявил, что ремонтные работы продолжаются.

Также журналисты процитировали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который рассказал о приоритетных объектах во время восстановления энергосистемы Украины.

По словам Шмыгаля, первым приоритетом является критическая инфраструктура. Второй приоритет — это военно-промышленный комплекс.

"Принцип "Все для фронта" остается абсолютно неизменным", — заявил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что третьим приоритетом являются предприятия, которые производят товары первой необходимости, например, пекарни и молочные заводы. А жилой сектор находится на четвертом месте.

Ранее Фокус писал, что Кудрицкий рассказал, когда Украина сможет вернуться к плановым графикам отключения света. В энергосистеме постепенно восстанавливаются генерирующие мощности, тем самым уменьшая дефицит. В ближайшее время, он может снизиться до тех пределов, когда электричество можно будет отключать каждые четыре часа.

Также сообщалось, что в ДТЭК назвали одну из причин отключений света в Киевской области. В компании утверждают, что перегрузка на электросети местами достигает 200%. А причиной этого является одновременное включение энергоемких приборов по типу бойлеров, стиральных машин и электроплит.