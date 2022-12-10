З 10 жовтня РФ випустила по об'єктах енергетики понад 1000 ракет та БПЛА, — Укренерго
За словами глави Укренерго Кудрицького, в Україні немає жодної ТЕЦ, яка б не постраждала від обстрілів російських окупантів.
Генеральний директор державної електрогенеруючої компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що 10 жовтня по об'єктах енергетичної інфраструктури було випущено понад 1000 важких ракет та дронів-камікадзе. Про це пише CNN.
За його словами, основні труднощі з електропостачанням наразі були в Одеській, Херсонській та Харківській областях.
"В Україні немає жодної ТЕЦ, яка не постраждала б від обстрілів. Так само майже всі гідроелектростанції зазнали певних збитків і мають обмежену здатність виробляти електроенергію", — заявив Кудрицький.
Глава "Укренерго" заявив, що ремонтні роботи продовжуються.
Також журналісти процитували прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який розповів про пріоритетні об'єкти під час відновлення енергосистеми України.
За словами Шмигаля, першим пріоритетом є критична інфраструктура. Другий пріоритет – це військово-промисловий комплекс.
"Принцип "Все для фронту" залишається абсолютно незмінним", — заявив Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що третім пріоритетом є підприємства, які виробляють товари першої необхідності, наприклад, пекарні та молочні заводи. А житловий сектор на четвертому місці.
Раніше Фокус писав, що Кудрицький розповів, коли Україна зможе повернутися до планових графіків відключення світла. В енергосистемі поступово відновлюються потужності, що генерують, тим самим зменшуючи дефіцит. Найближчим часом, він може знизитись до тих меж, коли електрику можна буде відключати кожні чотири години.
Також повідомлялося, що у ДТЕК назвали одну з причин відключення світла в Київській області. У компанії стверджують, що навантаження на електромережі місцями досягає 200%. А причиною цього є одночасне включення енергомістких приладів на кшталт бойлерів, пральних машин та електроплит.