30% аварій через це: у ДТЕК назвали одну з причин відключення світла у Київській області

У компанії стверджують, що перенавантаження на електромережі подекуди сягає 200%. А причиною цього є одночасне включення енергоємних приладів на кшталт бойлерів, пральних машин та електроплит.

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За останні 2 тижні 30% відключень у Київській області сталися через одночасне включення електроприладів та перевантаження мереж внаслідок цього. Про це повідомила пресслужба ДПЕК.

"Після того, як світло знову вмикається, жителі Київської області починають масово вмикати електроприлади. Це перевантажує мережі в 2-2,5 рази і в 30% випадків призводить до аварій, через що клієнти знову без світла", — заявили в компанії.

У ДТЕК пояснили, що електромережі будуються під певну потужність, і у випадку одночасного включення електроприладів, зокрема, пральних машин, бойлерів, електроплит та інших, мережа перевантажується на 100%, а іноді й на 200%.

"Незважаючи на резервний запас потужності, це перевантаження в 30% випадків призводить до аварій на електромережах... У наш контакт-центр часто звертаються клієнти зі скаргами на відсутність світла за плановими та екстреними відключеннями довше 4 годин. Коли ми починаємо розбиратися з цими ситуаціями, то виявляється, що у 30% випадків світла немає через аварію", — йдеться в публікації компанії.

У компанії дали поради, як мінімізувати ризики відключення електроенергії:

вимкніть електроприлади в кімнатах, де немає людей, у разі обмеження електропостачання

не вмикайте енергоємні електроприлади відразу після появи електроенергії — необхідно почекати щонайменше 15 хвилин після повернення світла. Далі слід включати один прилад, а інший після того, як скористалися та відключили попередній.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК розповіли про новий режим відключень світла у Києві.

Також ми писали, що, за словами фахівців, для відновлення генерації електрики на лівому березі Дніпра у Києві може знадобитися кілька тижнів.