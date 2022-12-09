"Потрібні тижні": у ДТЕК розповіли про відновлення електропостачання на лівому березі Києва

Поки у столиці тривають ремонтні роботи одного з енергетичних об'єктів, жителі лівого берега отримують лише 30% від необхідного електропостачання.

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На відновлення генерації електрики на лівому березі Дніпра в Києві може знадобитися кілька тижнів, заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

"Це питання не днів, а тижнів, які потрібні для того, щоб відновитися. Що стосується збільшення потужностей — я думаю, це можна швидко вирішити. І для цього потрібно об'єднання і місцевої влади, і потужностей, що генерують", — говорить Сахарук.

Директор ДПЕК зазначив, що об'єкти генерації електрики на лівому березі або не працюють через пошкодження, або виробляють недостатню кількість електроенергії для забезпечення міста.

За словами Сахарука, наразі ведуться роботи над збільшенням потужностей для перерозподілу електроенергії на згадану частину української столиці та зменшення дефіциту. Він зазначив, що на це може знадобитися кілька днів.

"Можливо, у вихідні буде легше", — сказав виконавчий директор ДПЕК.

Дмитро Сахарук також наголосив, що перед енергетиками стоїть завдання запровадити на лівому березі такі самі графіки відключень світла, як і на правому. Для цього в першу чергу необхідно відновити генерацію.

Раніше у ДТЕК розповіли про наслідки останнього ракетного удару армії Російської Федерації по енергосистемі України. За словами гендиректора дочірньої структури ДПЕК Сергія Коваленка, обстріл відкинув енергосистему країни на тиждень назад.

Ще Фокус писав, що в Україні перестануть відключати електрику не раніше весни 2023 року. Сергій Коваленко вважає, що говорити про повернення з аварійних до стабілізаційних графіків відключення електроенергії поки що зарано.

Нагадаємо, що у разі тривалої відсутності світла мешканці української столиці можуть писати до ДПЕК Київські електромережі. Українці з інших регіонів також можуть звертатися до офісів енергокомпаній, які постачають електрику побутовим споживачам.