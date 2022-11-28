Не завжди причина в обстрілах: куди скаржитися українцям на довгу відсутність світла

Наприклад, кияни з питань довготривалої відсутності електрики можуть писати в ДТЕК Київські електромережі.

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В Україні через ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі продовжуються віялові й екстрені відключення електрики. За таких умов є випадки, коли українці залишаються без світла у власній квартирі на добу чи навіть більше. Гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розповів, як можна вирішити цю проблему.

За його словами, наприклад, кияни з питань тривалої відсутності електрики можуть писати в ДТЕК Київські електромережі.

"Колеги допоможуть вам розібратися, в чому проблема, чому на вашій адресі немає світла. Відповідь можуть дати не відразу, тому що потрібен час розібратися, що сталося саме у вас", — сказано в повідомленні Сергія Коваленка.

Українці з інших регіонів також можуть звертатися до офісів енергокомпаній, які постачають електрику побутовим споживачам. Сергій Коваленко також пояснив, чому електроенергію можуть надовго відключати. Як з'ясувалося, причиною цього не завжди можуть бути ракетні удари росіян.

"Зараз значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовує через велику кількість відключень/включень. Аварійним бригадам колег доводиться виїжджати та підключати такі будинки вручну. А це триває багато часу", — зазначив він.

Тому українцям радять у разі відключень світла вимикати всі електроприлади з мережі, щоб під час підключення не створювати значних стрибків навантаження.

Ситуація в енергетиці сьогодні

28 листопада по всій території України запроваджено аварійні відключення електрики. За інформацією "Укренерго", причиною цього стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас спостерігається зростання споживання енергії через погіршення погодних умов у країні.

"Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться в роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, у Києві з 26 листопада 2022 року діють нові правила відключення електрики. За інформацією компанії ДТЕК у столиці відсутність світла, можливо, не перевищуватиме показника 5 годин.

Також Фокус писав, що російські війська найближчим часом можуть залишити територію захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. За словами голови національної атомної енергокомпанії "Енергоатом" Петра Котіна, українські енергетики зараз бачать ознаки того, що ЗС РФ готується до відступу та виходу з території захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі.