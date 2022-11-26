"Не більше 5 годин": ДТЕК запроваджує нові правила відключення світла в Києві

У компанії стверджують, що нові правила електропостачання почали працювати вже із сьогодні. І додали, що поки що стабілізаційні графіки не працюють.

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У Києві, як і по всій Україні, продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Однак тепер у компанії намагатимуться, щоб відсутність світла не перевищувала показник 5 годин. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Facebook.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада по черзі вмикатимуть світло всім мешканцям так, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин", — повідомили у пресслужбі.

Також у компанії уточнили, що стабілізаційні графіки поки що не діятимуть. Такий режим діятиме, доки не вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії і ситуація в енергосистемі не стабілізується.

"Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з'явилося світло, або з 26 листопада світло буде відсутнє понад 5 годин — прохання повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали", — попросили в організації.

І нагадали, що енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якнайшвидше в людей з'явилося світло.

Також у ДТЕК закликали не вмикати всі електроприлади в момент, коли з'являється світло — це може призвести до нової аварії в мікрорайоні чи будинку через різке підключення та одразу велике навантаження.

Нагадаємо, після обстрілу ЗС РФ 23 листопада в Україні зупинилися усі атомні електростанції. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Україна повідомила МАГАТЕ про вимушену роботу енергоблоків від дизельних генераторів для живлення електроенергією в режимі зупинки.