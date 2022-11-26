"Не больше 5 часов": ДТЭК вводит новые правила отключения света в Киеве

В компании утверждают, что новые правила электроснабжения заработали уже с сегодняшнего дня. И добавили, что пока стабилизационные графики не работают.

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В Киеве, как и во всей Украине, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Однако теперь в компании постараются, чтобы отсутствие света не превышало показатель в 5 часов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Facebook.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября будут поочередно включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов", — сообщили в пресс-службе.

Также в компании уточнили, что стабилизационные графики пока действовать не будут. Такой режим будет действовать, пока не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется.

"Если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сегодняшний день 26 ноября не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов — просьба сообщать ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы", — попросили в организации.

И напомнили, что энергетики всей страны круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет.

Также в ДТЭК призвали не включать все электроприборы в момент, когда появляется свет – это может привести к новой аварии в микрорайоне или доме из-за резкого подключения и сразу большой нагрузки.

Напомним, после обстрела ВС РФ 23 ноября в Украине остановились все атомные электростанции. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Украина сообщила МАГАТЭ о вынужденной работе энергоблоков от дизельных генераторов для питания электроэнергией в режиме остановки.