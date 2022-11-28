Не всегда причина в обстрелах: куда жаловаться украинцам на долгое отсутсвие света

Например, киевляне по вопросам долгого отсутствия электричества могут писать в ДТЭК Киевские электросети.

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В Украине из-за ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре продолжаются веерные и экстренные отключения электричества. При этом есть случаи, когда украинцы остаются без света в собственной квартире на сутки или даже больше. Гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, как можно решить эту проблему.

По его словам, например, киевляне по вопросам долгого отсутствия электричества могут писать в ДТЭК Киевские электросети.

"Коллеги помогут вам разобраться, в чем проблема, почему по вашему адресу отсутствует свет. Ответ могут дать не сразу, потому что нужно время разобраться, что произошло именно у вас", – сказано в сообщении Сергея Коваленко.

Украинцы из других регионов тоже могут обращаться в офисы энергокомпаний, которые поставляют электрику бытовым потребителям. Сергей Коваленко также объяснил, почему электроэнергию могут отключать надолго. Оказывается, причиной этому не всегда могут быть ракетные удары россиян.

"Сейчас значительное количество домов, где телемеханика не срабатывает из-за большого количества отключений/включений. Аварийным бригадам коллег приходится выезжать и подключать такие дома вручную. А это длится много времени", – отметил он.

Поэтому украинцам советуют при отключении света выключать все электроприборы из сети, чтобы при подключении не создавать значительных скачков нагрузки.

Ситуация в энергетике сегодня

28 ноября по всей территории Украины введены аварийные отключения электричества. По информации "Укрэнерго", причиной этому стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время наблюдается рост потребления энергии из-за ухудшения погодных условий в стране.

"После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей", — отметили в компании.

Напомним, в Киеве с 26 ноября 2022 года действуют новые правила отключения электричества. По информации компании ДТЭК в столице отсутствие света, возможно, не будет превышать показатель в 5 часов.

Также Фокус писал, что российские войска в ближайшее время могут покинуть территорию захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. По словам главы национальной атомной энергокомпании "Энергоатом" Петра Котина, украинские энергетики сейчас видят признаки того, что ВС РФ готовятся к отступлению и выходу с территории захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре.