В Одесі через обстріл вимкнули світло всім, окрім критичної інфраструктури, — ДТЕК

Російські атаки пошкодили одразу кілька енергетичних об'єктів регіону, тож коли одесити отримають електрику – невідомо.

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Після нічних ударів 10 грудня в Одесі відключили електропостачання всім абонентам, окрім об'єктів критичної інфраструктури. Про це пресслужба компанії "ДТЕК Одеські електромережі" оголосила на сторінці у Facebook.

Як передає пресслужба, внаслідок обстрілів в Одеській області знищено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Ситуація виявилася настільки складною, що довелося вимкнути світло всім мешканцям Одеси, в інших населених пунктах також проводяться екстрені відключення.

До зруйнованих об'єктів енергосистеми прибули військові, рятувальники, енергетики. Останні розпочнуть ремонтні роботи, щойно отримають дозвіл від керівництва Збройних сил. Аварійні бригади ДТЕК та НЕК "Укренерго" спільними зусиллями намагаються стабілізувати ситуацію та відремонтувати пошкоджені елементи енергосистеми цілодобово та без вихідних.

"Тримаємося. Світло обов'язково переможе пітьму", — звернулися в ДТЕК до українців.

Раніше ДТЕК оголосив, що відключення світла в Україні припиняться не раніше весни, до цього в кращому разі діятимуть стабілізаційні графіки. Щоб відновити електропостачання, бригадам енергетиків потрібно виконати величезний обсяг ремонтних робіт.

З 9 грудня ДТЕК запровадила у Києві нові графіки відключень світла, розроблені з урахуванням актуального стану системи через обстріл ЗС РФ. Вони складаються з трьох категорій, виділених різними кольорами: наявність світла, гарантована або можлива відсутність електропостачання. Подібні графіки планують запровадити в Одеській та Дніпропетровській областях.

За даними "Укренерго", з 10 жовтня РФ випустила по об'єктах енергетики в Україні понад 1 000 ракет та БПЛА. Найбільші ушкодження зафіксували в Одеській, Херсонській та Харківській областях.