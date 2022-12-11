Евакуації населення з Одеси та області на тлі блекауту не буде, — ОВА

Початкова інформація про те, що відновлення енергопостачання в регіоні буде через 2-3 місяці, не відповідає дійсності. СБУ вже проводить перевірку щодо цього факту.

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Жоден представник влади не заявляв про необхідність евакуюватися з Одеси та регіону на тлі блекауту. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

10 грудня енергетична інфраструктура Одеси та області зазнала обстрілів ЗС Росії, через що електрику втратили жителі міста та району. До електропостачання підключили лише критично важливі об'єкти. На цьому тлі з'явилася інформація від Департаменту систем життєдіяльності та енергоефективності Одеської ОВА про те, що згідно з прогнозами, на відновлення електропостачання знадобиться 2-3 місяці. Також з'явилася інформація, що в Одеській ОВА закликали жителів міста тимчасово залишити Одесу через ситуацію з електрикою. Але Сергій Братчук заявив у своєму Telegram-каналі, що влада не закликала до евакуації з Одеси та області на тлі блекауту.

За словами Братчука, вільна інтерпретація звернення одного з Департаментів Одеської ОВА про складну ситуацію з електропостачанням може бути частиною гібридної війни РФ проти України.

"Що стосується деяких аспектів звернення Департаменту систем життєдіяльності та енергоефективності Одеської ОВА, а саме щодо термінів у 2-3 місяці. Тут йдеться про те, що на повне відновлення високовольтних ліній і обладнання піде приблизно стільки часу", — написав Братчук.

Таке саме роз'яснення дали і в компанії ДТЕК. У повідомленні сказано, що потрібно зберігати спокій і про блекаут не йдеться.

За словами Братчука, енергетики роблять все можливе, щоб світло з'явилося в будинках усіх мешканців Одеси та регіону вже найближчими днями.

"Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден із представників влади не робив. Відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи повідомимо додатково", — написав Братчук.

Вже вранці 11 грудня Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі написав, що ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів і продовжуються аварійні та екстрені відключення електроенергії. Але, за його словами, електрика поступово повертається до будинків мешканців Одеси. Водночас Братчук заявив, що загроза нових обстрілів ЗС РФ щодо енергетичної інфраструктури залишається актуальною.

Фокус уже писав про російські обстріли енергетичних об'єктів Одеської області та про те, що деякі з них зазнали серйозних пошкоджень. Попередньо про те, коли мешканці Одеси знову будуть із електрикою, інформації не було.

Також Фокус писав про те, що у компанії ДТЕК заявили, що в Україні перестануть відключати світло не раніше весни 2023 року.