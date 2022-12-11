В Украине разработали план по предотвращению блэкаута, — эксперт

Речь идет о схеме упорядоченных действий и мероприятий, которые позволят Украине избежать коллапса при массовых отключениях электроэнергии.

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В Украине разработали план действий для избежания коллапса в энергетической системе, который хотят спровоцировать ВС РФ своими ракетными ударами. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире национального телемарафона.

"Есть план, который разработан при участии Офиса президента, правительства и "Укрэнерго" для повышения уровня безопасности нашей энергосистемы", — сказал Харченко.

По его словам, эта схема упорядоченных действий и мероприятий поможет Украине не погрузиться в блэкаут.

Заметим, что директор Центра исследования энергетики не озвучил конкретных пунктов разработанной стратегии по стабилизации энергетики в Украине. Он считает, что все будет напрямую зависеть от тех повреждений, которые энергетическая система может получить во время следующих ударов российских военных.

"Неизвестно, какими будут следующие волны атак, какие будут попадания, какое оборудование уцелеет", — уточнил Харченко.

Кроме того, он назвал регионы, в которых на сегодня ситуация с электричеством самая тяжелея по всей стране. Это Киев, Харьков, Одесса и Херсонская область.

Харченко заметил, что проблему могли бы решить высоковольтные трансформаторы. Но они прибудут в Украину от государств-партнеров не раньше весны.

Напомним, энергосистема Украины может "рухнуть" к Рождеству. Такие отключения света могут спровоцировать гуманитарную катастрофу и остановить работу промышленности в стране.

Фокус также писал, что в Киеве придумали, как решить проблему с мобильной связью. Мобильные операторы разработали алгоритм бесперебойной работы на случай блэкаута.