В Україні розробили план щодо запобігання блекауту, — експерт

Йдеться про схему впорядкованих дій та заходів, які дозволять Україні уникнути колапсу за масових відключень електроенергії.

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В Україні розробили план дій для запобігання колапсу в енергетичній системі, який хочуть спровокувати ЗС РФ своїми ракетними ударами. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону.

"Є план, який розроблено за участю Офісу президента, уряду та "Укренерго" для підвищення рівня безпеки нашої енергосистеми", — сказав Харченко.

За його словами, ця схема впорядкованих дій та заходів допоможе Україні не поринути у блекаут.

Зауважимо, що директор Центру дослідження енергетики не озвучив конкретних пунктів розробленої стратегії стабілізації енергетики в Україні. Він вважає, що все безпосередньо залежатиме від тих пошкоджень, які енергетична система може отримати під час наступних ударів російських військових.

"Невідомо, якими будуть наступні хвилі атак, які будуть влучення, яке обладнання вціліє", — уточнив Харченко.

Крім того, він назвав регіони, в яких на сьогодні ситуація з електрикою найважча по всій країні. Це Київ, Харків, Одеса та Херсонська область.

Харченко зазначив, що проблему могли б розв'язати високовольтні трансформатори. Але вони прибудуть в Україну від держав-партнерів не раніше за весну.

Нагадаємо, енергосистема України може "спалахнути" до Різдва. Такі відключення світла можуть спровокувати гуманітарну катастрофу та зупинити роботу промисловості у країні.

Фокус також писав, що у Києві вигадали, як вирішити проблему з мобільним зв'язком. Мобільні оператори розробили алгоритм безперебійної роботи у разі блекауту.