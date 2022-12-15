Защита от ракет: на электростанциях Украины установят специальные камеры обнаружения

Камеры и датчики обнаружения смогут обнаружить приближение дрона или ракеты и будут извещать об этом силы ПВО.

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Украинские электростанции будут оборудованы специальными камерами и датчиками, которые позволят обнаруживать вражеские ракеты и беспилотники, чтобы передавать эту информацию силам ПВО. Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

В частности Небытов отметил, что на Чернобыльской АЭС уже установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине.

"Правоохранители видят и фиксируют ситуацию даже ночью, наблюдая все передвижения в пограничной зоне до масштаба человека, который не останется незамеченным на значительной дистанции", — заявил полицейский.

Кроме того правоохранители отдельно работают над установкой на других электростанциях специальных средств обнаружения с целью защиты объектов от ракетных ударов и атак дронами-камикадзе.

"Это тоже новая инициатива, которую реализуем на нашей платформе. Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям в сфере безопасности", — подчеркнул Небытов.

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Ранее сообщалось, что в Украине на 15 декабря сохраняется значительный дефицит электричества. По данным "Укрэнерго", ситуация осложняется погодными условиями в зимний период времени.

В компании также сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением остается на востоке Украины из-за почти ежедневных обстрелов захватчиками объектов энергетической инфраструктуры.