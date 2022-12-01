Решение стоит миллионы: что точно поможет Киеву избежать нового блэкаута

В Украине наиболее уязвимыми с точки зрения возможных перебоев с поставками электроэнергией энергетики эксперты называют два города – Киев и Харьков. Таким городам избежать полного блэкаута помогут новые электростанции.

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В украинские города для улучшения ситуации с электроснабжением может быть поставлено новое оборудование для обеспечения потребителей электроэнергией – это мобильные электростанции, стоимость одной такой станции составляет 17-20 млн долларов. Об этом пишет Фокус в новой статье "Уроки блэкаута. Как Украина прошла энергетический коллапс и что будет с отключениями".

"Важно нивелировать угрозу блэкаута для самых уязвимых – Харькова и Киева. Харьков – потому что этот город находится под регулярными обстрелами россиян. А Киев всегда был энергодефицитным, под него ведь и строилась ЧАЭС, и сегодня он зависим от внешнего энергопитания, а возможности такого энергопитания сейчас ограничены", — говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, Украина нуждается в высоковольтном оборудовании, чтобы восстановить высоковольтные сети и их работу, но не менее важно получить мобильную генерацию – модульные электростанции, турбинные или газопоршневые.

"Такие станции могут служить предохранителями блэкаута для больших городов, к ним можно подключить объекты критической инфраструктуры – насосы водоканалов, канализации, станции теплообеспечения. Я активно веду переговоры с разными странами-донорами о поставке мобильных станций. Станция на 30 МВт стоит 17-20 млн дол. Она перевозится грузовым траком. Таких станций достаточно есть в наличии, их за две недели можно доставить в страну — они могут приехать из Норвегии, Швейцарии, могут из Египта, там их тоже достаточно. Мы стараемся с помощью доноров привезти такие станции в Украину. Идет активный диалог, партнеры готовы помочь с оборудованием и закупкой таких станций", — объяснил эксперт.

[ + – ] Мобильные электростанции могут прибыть в Украину за 7-14 дней, а работают они как на природном газе, так и на биогазе Фото: facebook.com/Jenbacher-Gas-Engines

Как уже писал Фокус, турецкая компания Karpowership предлагает направить в Украину суда-электростанции для того, чтоб помочь украинцам преодолеть последствия блэкаута, спровоцированного ракетными обстрелами ВС РФ. Такие станции могут разместить около Одессы. Однако, по мнению Александра Харченко, корабельные электростанции другим городам, кроме Одессы, ничем не помогут. "Корабельные станции нам не помогут, разве что в Одессу загнать, но вопрос, не утопят ли эту станцию на корабле россияне", — говорит эксперт.

Сегодня энергетикам крайне важно наличие необходимого оборудования, чтобы восстановить поврежденные обстрелами ВС РФ энергообъекты. И хотя многие страны-партнеры уже объявили о помощи в восстановлении энергетики страны, некоторые энергообъекты быстро восстановить не получится – на заказ и производство оборудования может уйти, как минимум, 3-6 месяцев.

"Конечно, мы хотели бы иметь электрику в максимально комфортном режиме, а не в режиме жесткого выживания. Часть оборудования в страну будет поставляться – а там на изготовление 3-4 месяца плюс на установку нужно время. Так что ситуация с оборудованием сложная", — отмечает Александр Харченко.

Как ранее писал Фокус, в Киеве хотят ввести режим "ручного" отключения электроэнергии. Таким образом без света окажутся дома на линиях критической инфраструктуры.

Ранее в Минэнерго заявили, что, если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, в ближайшей перспективе можно ожидать стабилизации и сокращения продолжительности отключений потребителей.