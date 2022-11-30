Отлючения света могут стать короче: в Минэнерго назвали условие

По словам министра энергетики Германа Галущенко, специалисты в ближайшие дни могут стабилизировать работу энергосистемы и сократить продолжительность отключений света.

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Украинцам могут отключать электроэнергию намного реже, если Россия не устроит новых массовых ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, ситуация в энергосекторе Украины улучшается с каждым днем.

"Мы говорим о такой ситуации и это ключевое, что я хотел бы подчеркнуть: если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, мы видим, что в ближайшей перспективе можем стабилизировать и сократить продолжительность отключений", — рассказал министр.

Он отметил, что после стабилизации в стране заработают плановые отключения света. Тогда украинцы будут знать, когда и сколько по времени у них не будет электроэнергии.

Что еще нужно для восстановления энергосистемы

Чтобы справиться с последствиями ракетных ударов россиян по энергосистеме нашей стране необходимы трансформаторы и новейшие системы ПВО. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы и системы противовоздушной обороны", – сказал он.

По его словам, трансформаторы необходимы как важная часть энергосистемы страны. А системы ПВО сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру.

Если в ближайшее время наши энергетики и военные не получат эти две необходимые составляющие, в Украине образуется "заколдованный круг". ВС РФ будут постоянно атаковать критическую инфраструктуру, а Украина – приводить ее в рабочее состояние.

Напомним, 27 ноября Украина в тестовом режиме провела импорт электроэнергии из Румынии. За несколько часов было импортировано 1 мегаватт энергии, а подобные закупки, как считают в "Энергетической компании Украины", помогут стабилизировать энергосистему страны.

Также сообщалось, что из-за сложной ситуации в энергосистеме ежедневно бытовым потребителям могут включать свет на 5-6 часов.