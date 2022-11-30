Вимкнення світла можуть стати коротшими: у Міненерго назвали умову

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, фахівці найближчими днями можуть стабілізувати роботу енергосистеми та скоротити тривалість відключень світла.

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Українцям можуть відключати електроенергію набагато рідше, якщо Росія не влаштує нових масових ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, ситуація в енергосекторі України покращується з кожним днем.

"Ми говоримо про таку ситуацію і це ключове, на що я хотів би наголосити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, ми бачимо, що у найближчій перспективі можемо стабілізувати та скоротити тривалість відключень", — розповів міністр.

Він зазначив, що після стабілізації у країні запрацюють планові відключення світла. Тоді українці знатимуть, коли й скільки часу вони не мають електроенергії.

Що ще потрібне для відновлення енергосистеми

Щоб упоратися з наслідками ракетних ударів росіян по енергосистемі нашій країні потрібні трансформатори та новітні системи ППО. Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори та системи протиповітряної оборони", — сказав він.

За його словами, трансформатори потрібні як важлива частина енергосистеми країни. А системи ППО збиватимуть ворожі ракети, які летять на нашу енергоструктуру.

Якщо найближчим часом наші енергетики та військові не отримають ці дві необхідні складові, в Україні утворюється "зачароване коло". ЗС РФ постійно атакуватимуть критичну інфраструктуру, а Україна — приводитиме її в робочий стан.

Нагадаємо, 27 листопада Україна у тестовому режимі провела імпорт електроенергії з Румунії. За кілька годин імпортовано 1 мегават енергії, а такі закупівлі, як вважають в "Енергетичній компанії України", допоможуть стабілізувати енергосистему країни.

Також повідомлялося, що через складну ситуацію в енергосистемі щодня побутовим споживачам можуть включати світло на 5-6 годин.