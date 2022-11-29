Украинцам каждый день могут включать свет на 5-6 часов, — Шмыгаль (видео)

Дефицит, по словам премьер-министра, составляет 30%, который корректируется в виде экстренных отключений электроэнергии.

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Ситуация в энергосистеме остается сложной, однако у государства есть возможность давать электроэнергию бытовым потребителям по 5-6 часов в сутки. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация в энергосистеме страны остается довольно сложной. Стабилизировать ее, как утверждает Денис Шмыгаль, можно с помощью быстрых ремонтных работ и мощной системы противовоздушной обороны.

На сегодняшний день энергосистема страны остается целостной — заживлены все регионы, за исключением Херсонской области, которая сильно заминирована и частично контролируется российскими войсками.

"Два ключевых компонента, чтобы ситуация улучшилась: мощная противовоздушная оборона, которая способна защитить наше небо, и быстрые ремонты поврежденного энергетического оборудования. Относительно ПВО. За последний месяц существенный прогресс. В первую очередь благодаря поставкам современных западных систем", — продолжил Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что текущее производство энергии покрывает 70% потребностей, а уровень дефицита, соответственно, остается на уровне 30%, который корректируется ограничениями потребления в виде экстренных отключений. Для бытовых потребителей в каждой области остается 50−60% на покрытие потребностей и этого хватает, чтобы гражданам предоставляли электроэнергию на 5-6 часов в сутки.

"Производство, ремонт и установка нового энергетического оборудования — сложнейший технологический процесс, который в мирное время мог занимать много месяцев. Сегодняшнее время не мирное, а потому пытаемся месяцы превратить в недели, а недели — в дни. Тысячи энергетиков для этого работают ежедневно и каждую ночь", — добавил Шмыгаль, комментируя сложную ситуацию в энергосистеме Украины.

[ + – ] Украинцам каждый день могут включать свет на 5-6 часов

Стоит отметить, что в Ладыжине Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию военного характера. После того, как ВС РФ осуществили ракетные удары по Ладыжинской ТЭС, тысячи местных жителей остались без отопления.

Также сообщалось, что в Киеве вернули экстренные отключения электроэнергии вместо плановых, о которых сообщал ДТЭК.