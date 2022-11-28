В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС военного характера

После ракетных ударов ВС РФ по Ладыжинской ТЭС, как отмечают в военной администрации, 18 тысяч жителей города остались без отопления.

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В Ладыжине Винницкой области объявлена чрезвычайная ситуация военного характера из-за обстрелов ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов.

По его словам, в Ладыжине после ракетных ударов ВС РФ была объявлена чрезвычайная ситуация военного характера.

Борзов подчеркнул, что такое решение было принято 28 ноября областной комиссией по техногенно-экологической безопасности и ЧС. После того, как ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по Ладыжинской ТЭС, в населенном пункте возникли проблемы с теплоснабжением.

"Учитывая обращение и.о. городского головы Ладыжинского горсовета Александра Коломийца, разворачиваем в городе работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии. Меры, которые до сих пор принимает горсовет и его исполнительный орган, крайне недостаточны. Единственная возможность у людей обогреть свои дома — это электроприборы", — продолжил Борзов и добавил, что в Ладыжине без отопления остались 18 тысяч мирных жителей.

Комментируя объявления ЧС, руководитель ОВА подчеркнул, что сейчас необходима координация сил, военной администрации и предприятий критической инфраструктуры. Подытоживая, Борзов добавил, что в Ладыжине будут развернуты дополнительные пункты обогрева, услугами которых сможет воспользоваться гражданское население.

Отметим, что 23 ноября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, осуществив пуск десятков крылатых ракет в направлении мирных городов. Прилеты российских снарядов были зафиксированы на территории Винницкой области, а местные СМИ утверждали, что оккупанты атаковали Ладыжинскую ТЭС.

Также сообщалось, что после массированных ракетных ударов ВС РФ в Украине практически не осталось уцелевших ТЭС и гидроэлектростанций.