У Ладижині на Вінниччині оголосили НС військового характеру

Після ракетних ударів ЗС РФ по Ладижинській ТЕС, як зазначають у військовій адміністрації, 18 тисяч мешканців міста залишились без опалення.

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У Ладижині Вінницької області оголошено надзвичайну ситуацію військового характеру через обстріл ЗС РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов.

За його словами, у Ладижині після ракетних ударів ЗС РФ було оголошено надзвичайну ситуацію військового характеру.

Борзов наголосив, що таке рішення було ухвалено 28 листопада обласною комісією з техногенно-екологічної безпеки та НС. Після того, як ЗС РФ завдали масованих ракетних ударів по Ладижинській ТЕС, у населеному пункті виникли проблеми з теплопостачанням.

"З огляду на звернення в.о. міського голови Ладижинської міськради Олександра Коломійця, розгортаємо в місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Заходи, яких досі вживає міськрада та її виконавчий орган, є вкрай недостатніми. Єдина можливість у людей обігріти свої будинки — це електроприлади", — продовжив Борзов і додав, що в Ладижині без опалення залишилося 18 тисяч мирних жителів.

Коментуючи оголошення НС, керівник ОВА наголосив, що зараз необхідна координація сил, військової адміністрації та підприємств критичної інфраструктури. Підсумовуючи, Борзов додав, що в Ладижині буде розгорнуто додаткові пункти обігріву, послугами яких зможе скористатися цивівльне населення.

Зазначимо, що 23 листопада ЗС РФ здійснила масований обстріл України, здійснивши пуск десятків крилатих ракет у напрямку мирних міст. Прильоти російських снарядів були зафіксовані на території Вінницької області, а місцеві ЗМІ стверджували, що окупанти атакували Ладижинську ТЕС.

Також повідомлялося, що після масованих ракетних ударів ЗС РФ в Україні практично не залишилося ТЕС і гідроелектростанцій, що вціліли.