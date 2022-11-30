Обеспечат светом до миллиона человек: Турция передаст Украине суда-электростанции (видео)

На данный момент известно, что с "Укрэнерго" ведут переговоры касательно того, чтобы разместить плавучие электростанции рядом с Одессой.

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Турецкая компания Karpowership предлагает направить в Украину суда-электростанции для того, чтоб помочь украинцам преодолеть последствия блэкаута, спровоцированного ракетными обстрелами ВС РФ. Об этом сообщает Nikkei Asia.

"Обсуждаем с руководством "Укрэнерго" размещение рядом с Одессой трех судов-электростанций общей мощностью 300 мВт", — сказала член правления Karpowership по коммерческим операциям Зейнеп Харези.

Она добавила, что как только будут достигнуты соглашения по техническим и коммерческим аспектам, компания займется разработкой путей, по которым плавучие электростанции безопасно могут прибыть в Украину.

Харези также подчеркнула, что план передачи Украине судов-электростанций нуждается в одобрении ООН.

"Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это, с такими же исключениями, как и в случае сделки с зерном", — сказала она.

Плавучие электростанции для украинцев: когда они смогут заработать

По словам представителей компании, в зависимости от потребностей и общей ситуации плавучие электростанции могут прибыть в Украину уже до конца 2022 года. Ведь все корабли уже готовы и сданы в эксплуатацию. Для того, чтоб они начали вырабатывать электроэнергию для Украины, нужно три недели.

Если учесть, что три суда-электрсотанции будут работать на полную мощность, — они смогут обеспечить электроэнергией до 1 миллиона домов.

Что известно о плавучих электростанциях Karpowership

Karpowership является флагманской компанией турецкого холдинга Karadeniz. Он имеет 36 электростанций с установками, которые могут вырабатывать электроэнергию, используя мазут или природный газ.

Karpowership имеет восемь доступных судов, которые могут генерировать до 2 гигаватт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить питанием около 5 млн домов. Самое большое судно компании имеет мощность 500 мегаватт. Суда подсоединяют бортовую электростанцию ​​к береговой сети, используя около километра кабелей.

Силовые корабли в основном предназначены для стран с недостаточно развитой инфраструктурой, а также для использования в чрезвычайных ситуациях после стихийных бедствий или аварий.

Плавучие электростанции уже хорошо зарекомендовали себя в ряде стран Африки. А в декабре 2022 года их услугами могут начать пользоваться европейские государства.

Ранее в Верховной Раде рассказали о состоянии энергосистемы Украины. По словам главы профильного комитета ВРУ Андрея Геруса, европейские страны не в состоянии предоставить такое количество оборудования, которое необходимо Украине для возобновления бесперебойной подачи электричества.

Кроме того, Андрей Герус заявлял о том, что Украина может импортировать меньше 10% нужного электричества. В пиковые часы страна потребляет около 16 тысяч МВт, а поставки электроэнергии могут только частично решить проблему с отключениями света.