Новые обстрелы инфраструктуры: энергетики предупредили об аварийных отключениях света

В компании "Укрэнерго" рассказали, что ВС РФ нанесли артиллерийский удар по объекту энергетики на Донбассе, ремонтные бригады ожидают разрешения от военных для начала восстановительных работ.

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По состоянию на 15 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит электричества. Ситуацию значительно усложняют плохие погодные условия в стране: снег, обледенения и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

Сообщается, что на востоке Украины российские войска вновь нанес артиллерийский удар по одному из освобожденных украинскими военными районов. В результате чего был поврежден один энергетический объект. Аварийно-восстановительные работы еще не начались, это произойдет после разрешения военных.

Также в компании уточнили, что всем облэнерго предоставили лимиты суточного использования электричества. Однако с самого утра некоторые регионы израсходовали их, начались аварийные отключения.

Напомним, 15 декабря замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация в украинской энергосистеме улучшается, поэтому большинство регионов может установить плановые графики отключения электричества. По его словам, большинство областей отказались от экстренных отключений света.

14 декабря министр энергетики Петр Галущенко рассказал, что Украина рассчитывает покрыть дефицит энергии за счет импорта тока из Европы. Переговоры об этом еще ведутся, а о результатах пока неизвестно.

12 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что из-за обстрелов российскими войсками объектов энергетики в Украине возможен блэкаут.