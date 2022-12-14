Веерные отключения света могут отменить: украинцам назвали условие

Украина пытается договориться с Европой о поставках электроэнергии для покрытия собственного дефицита после террористических атак РФ. Переговоры еще ведутся, о результатах пока неизвестно.

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Украина рассчитывает покрыть дефицит электроэнергии в системе за счет дополнительного импорта тока из Европы. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационной медиаплатформы "Мы — Украина" в рамках конференции солидарности с украинским народом в Париже.

По его словам, импорт электроэнергии с Европы в Украину должна разрешить сеть системных операторов ENTSO-E.

"Необходимо решение ENTSO-E для увеличения объемов импорта электроэнергии", — сказал Галущенко.

Он отметил, что электроэнергия в Европе есть, а Украина нуждается в покрытии дефицита после ракетных ударов России по энергетики в октябре-ноябре 2022 года.

"Электроэнергия сегодня в Европе есть, она доступна. В то же время из-за российских обстрелов в украинской энергосистеме есть дефицит, который мы хотели бы максимально покрыть за счет возможного импорта", — подчеркнул украинский министр.

Он также отметил, что импорт электроэнергии позволит Украине стабильно пройти зимний период.

Восстановление Украины — регионам выделили более 5 млрд гривен

Правительство Украины выделило регионам 340 млн евро через общий с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проект "Программы восстановления Украины" на восстановление образовательных учреждений, больниц, объектов критической инфраструктуры и центров предоставления админуслуг. В 10 регионах, как обещает глава Кабмина Денис Шмыгаль, реализуют 83 проекта.

В Кабмине говорят, что на прошлой неделе направили 100 миллионов гривен на восстановление системы теплоснабжения Кременчуга Полтавской области. Также 50 миллионов гривен направили на восстановление разрушенной инфраструктуры Сумщины.

Суммарно регионы получили более 5 млрд гривен на восстановление, посчитал премьер-министр.

Напомним, что после российских обстрелов энергоинфраструктуры Одессы и области 10 декабря большинство людей лишились электричества. В Одесской ОВА заявили, что отремонтировать систему электроснабжения можно через 2-3 месяца.

Также Фокус писал, что украинцам зимой могут еще чаще отключать свет в квартирах, чтобы ограничить потребление электроэнергии. Причина — похолодание и плановые ремонты на электроустановках.