Отключать свет будет чаще: эксперт объяснил, почему Украину ждет сложная зима

Россия повредила около половины украинской энергосистемы. А по словам Максима Билявского, к этой проблеме зимой добавятся морозы, из-за которых оборудование придется ремонтировать чаще.

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Украинцам зимой могут еще чаще отключать свет в квартирах, чтобы ограничить потребление электроэнергии. Причина — похолодание и плановые ремонты на электроустановках. Об этом изданию "Обозреватель" рассказал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

По словам эксперта, без ремонта оборудования вряд ли обойтись, ведь морозы будут сказываться на условиях эксплуатации установок. Кроме того, в зимнее время спрос на электроэнергию обычно увеличивается.

"Но поскольку из-за террористических ударов еще продолжаются аварийные восстановительные работы в энергосистеме Украины, уже существует дефицит электрической энергии", – отметил Максим Билявский.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина нуждается в срочной помощи, чтобы не остаться без света и тепла этой зимой. Дело в том, что Россия разрушила около половины украинской энергосистемы, также повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

При этом, как отметил глава правительства, в целом на восстановление Украины от последствий российской агрессии стране нужны колоссальные средства. По предварительным оценкам, речь уже идет о 600 млрд долларов.

Эксперт также отметил, что дефицит электроэнергии в системе будет оставаться на высоком уровне, но при условии, если не произойдет установка других новых генерирующих мощностей или деоккупация электростанций, которые пока недоступны управлению компании "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что в Киеве с 9 декабря действуют новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме из-за последних террористических обстрелов и теперь графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике – свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

– свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано. Серый цвет на графике – в это время гарантированно не будет света.

– в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Также сообщалось, что 13 декабря энергетикам удалось восстановить работу энергоблока на одной из АЭС, который был поврежден в результате российского ракетного удара 23 ноября. Таким образом последний, девятый энергоблок-тысячник, был подключен к сети.