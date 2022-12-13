Будет больше света: выведенный из строя обстрелами энергоблок АЭС снова работает

Пока неизвестно, о какой именно АЭС идет речь, так как в Минэнерго не озвучили название конкретной станции.

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В Украине восстановили работу энергоблока на одной из АЭС, который был поврежден в результате российского ракетного удара 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Сообщается, что последний, девятый энергоблок-тысячник, был подключен к сети в ночь на 13 декабря. Сейчас он набирает мощность.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, что пока неизвестно, о какой именно АЭС идет речь, так как в Минэнерго не озвучили название конкретной станции.

Напомним, Фокус сообщал, что 23 ноября, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне.

Россияне атаковали объекты энергетики, также под ударом оказались объекты тепловой генерации и водоснабжения. В результате атак миллионы украинцев остались без света, а в некоторых регионах на время исчезло отопление и водоснабжение. Министр энергетики Украины Герман Галущенко тогда заявил, что в Украине произошел блэкаут, поскольку все атомные электростанции Украины были обесточены.

Уже 5 декабря россияне совершили очередную еще одну, массированную атаку по энергетической инфраструктуре, у всех облэнерго есть лимиты потребления электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", утром 13 декабря в энергосистеме все еще сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

"Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад. На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры", — сообщили в компании.

Ранее Фокус также писал, почему областная администрация решила существенно ограничить публичность информации о том, когда жителям региона дадут свет.