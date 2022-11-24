"Произошел блэкаут": в ЕС призвали срочно отправить в Украину генераторы и трансформаторы

Украина с начала войны получила около 500 генераторов от стран ЕС. Чтобы восстановить энергосистему после ракетных ударов армии РФ, потребуется дополнительное оборудование, указали европейские чиновники.

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Еврокомиссия призвала страны Евросоюза срочно передать Украине высоковольтные трансформаторы и генераторы, чтобы восстановить энергосистему после ракетных ударов россиян. Об этом сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после неформальной встречи министров энергетики стран ЕС.

"Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Приоритет — высоковольтные трансформаторы и генераторы. Еврокомиссия поможет доставить оборудование в регионы", — сказала чиновник.

Комиссия работает над созданием нового энергетического центра в Польше, чтобы принимать пожертвования от третьих лиц и помогать с их доставкой в ​​точные места в Украине, продолжила она.

С начала полномасштабной войны с Россией Украина получила около 55 тыс. единиц энергооборудования и 500 генераторов через союзный механизм гражданского партнерства, заметила Симсон.

В начале неформальной встречи перед ее участниками выступил онлайн министр энергетики Украины Герман Галущенко и рассказал о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны.

"Вчерашний удар имел тяжелые последствия. Произошел блэкаут. Все атомные электростанции Украины были обесточены. Это первый случай, когда все 4 украинских АЭС были обесточены одновременно", — подчеркнул Галущенко.

По его словам, оставлять такие атаки страны-террориста без ответа – значит поощрять их наносить больше ракетных ударов. Глава Минэнерго подчеркнул, что эта ситуация несет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

Герман Галущенко подчеркнул важность приостановки прав и привилегий России в рамках МАГАТЭ. Европейское сообщество, по его словам, должно переосмыслить сотрудничество с "Росатомом" с точки зрения энергетической безопасности ЕС и не начинать новые проекты с российской компанией и ее дочерними структурами.

Напомним, что 23 ноября во всех регионах Украины были аварийные отключения света. Морозы и ледяные дожди в части регионов задерживают ремонтные работы на объектах.

После массированного ракетного удара отключились все энергоблоки Южноукраинской АЭС. Соседняя Молдова также осталась без электричества.

В Украину можно ввозить без оформления генераторы, стоимость которых не превышает 500 евро.