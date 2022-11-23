Как ввезти генератор без налога: на таможне объяснили правила

Для украинцев нет ограничений по количеству, цене и весу генераторов и другого электрооборудования, которые ввозятся без уплаты таможенных платежей. Но в отдельных случаях за ввоз техники придется заполнить некоторые документы.

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В Украине в начале ноября, учитывая сложную ситуацию в энергетике в связи с обстрелами войск РФ критической инфраструктуры, отменили налоги на ввоз генераторов. Однако еще не все украинцы разобрались с тем, как правильно ввозить технику в Украину из-за границы. Поэтому в Государственной таможенной службе решили напомнить о важных правилах.

Генератор без налога. Как правильно ввозить в Украину

В ведомстве отмечают, что для украинцев нет ограничений по количеству, цене и весу генераторов и другого электрооборудования, которые ввозятся без уплаты таможенных платежей. В соответствии с Таможенным кодексом Украины, не подлежат письменному декларированию товары:

суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, ввозимых гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже;

суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже.

Если же гражданин планирует несколько поездок через границу в день или ввозимые им товары превышают указанные нормы — придется заполнять письменную декларацию.

Напомним, в большинстве случаев украинцы самостоятельно покупают технику на случай, если надолго останутся без жизненно-важных коммуникаций. Поэтому, например в Киеве, власти решили компенсировать жителям города часть затрат на покупку электрогенераторов.

Компенсацию в размере 75% от стоимости альтернативных источников энергоснабжения, закупленных на отопительный сезон 2022/2023, смогут получить, в частности, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСББ).

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