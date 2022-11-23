Як ввезти генератор без податку: на митниці пояснили правила

Для українців немає обмежень щодо кількості, ціни та ваги генераторів та іншого електрообладнання, які ввозяться без сплати митних платежів. Але в деяких випадках за ввезення техніки доведеться заповнити документи.

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В Україні на початку листопада з огляду на складну ситуацію в енергетиці у зв'язку з обстрілами військ РФ критичної інфраструктури скасували податки на ввезення генераторів. Однак, ще не всі українці розібралися з тим, як правильно ввозити техніку в Україну з-за кордону. Тож у Державній митній службі вирішили нагадати про важливі правила.

Генератор без податку. Як правильно ввозити в Україну

У відомстві зазначають, що для українців немає обмежень щодо кількості, ціни та ваги генераторів та іншого електрообладнання, які ввозяться без сплати митних платежів. Відповідно до Митного кодексу України, не підлягають письмовому декларуванню товари:

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України в ручній поклажі та/або в багажі, що супроводжується;

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника до міжнародних експрес- відправленнях та у несупроводжуваному багажі.

Якщо ж громадянин планує кілька поїздок через кордон на день або товари, що їм ввозяться, перевищують зазначені норми — доведеться заповнювати письмову декларацію.

Нагадаємо, у більшості випадків українці самостійно купують техніку на випадок, якщо надовго залишаться без життєво важливих комунікацій. Тому, наприклад, у Києві, влада вирішила компенсувати жителям міста частину витрат на купівлю електрогенераторів.

Компенсацію у розмірі 75% вартості альтернативних джерел енергопостачання, закуплених на опалювальний сезон 2022/2023, зможуть отримати, зокрема, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

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