Киянам повернуть 75% вартості генератора: кому передбачається компенсація

Для повернення коштів потрібно заповнити заяву та надати пакет документів до районної адміністрації.

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Армія Росії продовжує обстрілювати українську енергоінфраструктуру З цієї причини в Києві та інших регіонах застосовуються віялові відключення світла, а також є загроза відключення опалення. Тому житлово-будівельні кооперативи та ОСББ у столиці купують електрогенератори на випадок, якщо місто надовго залишиться без життєво важливих комунікацій. Оскільки техніку купують самі кияни, міська влада вирішила компенсувати частину витрат, повідомляє пресслужба міськради.

Так, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть отримати компенсацію у розмірі 75% вартості альтернативних джерел енергопостачання, закуплених на опалювальний сезон 2022/2023. Для цього потрібно заповнити заяву та надати пакет документів до районної адміністрації. Приклад заяви можна знайти за посиланням.

Які документи необхідні для часткової компенсації за генератори:

копії документів для підтвердження купівлі генератора;

копії документів, де вказано характеристику генератора та його серійний номер;

копія витягу з Єдиного державного реєстру юросіб та ФОПів юрособи, які займаються утриманням будинку;

документ, що підтверджує повноваження юрособи на керування спільним майном (копія договору чи витяг).

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 листопада, у Києві замість планових вводять екстрені відключення електроенергії. Жорсткіші обмеження для побутових споживачів запровадили через нічні атаки ЗС РФ по об'єктах енергійної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що збитки енергетичної мережі та водоканалу Києва від російських ракетних ударів становлять від сотень мільярдів до трильйонів доларів.