Киевлянам вернут 75% стоимости генератора: кому положена компенсация

Для возвращения средств нужно заполнить заявление и предоставить пакет документов в районную администрацию.

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Армия России продолжает обстреливать украинскую энергоинфраструктуру. По этой причине в Киеве и ряде других регионов применяются веерные отключения света, а также есть угроза отключения отопления. Поэтому жилищно-строительные кооперативы и ОСББ в столице покупают электрогенераторы на случай, если город надолго останется без жизненно-важных коммуникаций. Поскольку технику покупают сами киевляне, городские власти решили компенсировать часть затрат, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, объединения совладельцев многоквартирных домов смогут получить компенсацию в размере 75% от стоимости альтернативных источников энергоснабжения, закупленных на отопительный сезон 2022/2023. Для этого нужно заполнить заявление и предоставить пакет документов в районную администрацию. Пример заявления можно найти по ссылке.

Какие документы нужны для частичной компенсации за генераторы:

копии документов, для подтверждения покупки генератора;

копии документов, где указана характеристика генератора и его серийный номер;

копия выписки из Единого государственного реестра юрлиц и ФОПов юрлица, которые занимаются содержанием дома;

документ, подтверждающий полномочия юрлица на управление совместным имуществом (копия договора или выписка).

Напомним, в пятницу, 11 ноября, в Киеве вместо плановых вводят экстренные отключения электроэнергии. Более жесткие ограничения для бытовых потребителей ввели из-за ночных атак ВС РФ по объектам энергической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ущерб энергетической сети и водоканала Киева от российских ракетных ударов составляет от сотен миллиардов до триллионов долларов.