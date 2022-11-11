Графики отменяются: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии (фото)

Более жесткие ограничения для бытовых потребителей ввели из-за ночных атак ВС РФ по объектам энергической инфраструктуры.

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В пятницу, 11 ноября, в Киеве вводят экстренные отключения электроэнергии. Эту информацию в своем Facebook подтвердил генеральный директор поставщика энергии YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, 11 ноября в Киеве будут осуществляться экстренные отключения энергии.

Введение более жестких ограничений для бытовых потребителей гендиректор YASNO, входящего в группу ДТЭК, объяснил тем, что ночью ВС РФ осуществили очередные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В связи с этим, по словам Коваленко, в Киеве не будут действовать почасовые графики отключения света.

"Утро… Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах. То есть, мы будем не в графиках", — предупредил гендиректор YASNO.

На уточняющий вопрос, кого именно из бытовых потребителей в столице затронут экстренные отключения электроэнергии, Сергей Коваленко ответил: "Отключения возможны во всех районах Киева".

Соответствующее предупреждение о том, что 11 ноября в Киеве будут осуществляться экстренные отключения электроэнергии, появилось на сайте оператора распределения энергии ДТЭК "Киевские электросети". Компания предупредила бытовых потребителей, что в пятницу не будут действовать почасовые графики, составленные ранее "Укрэнерго".

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу!" — говорится в сообщении оператора распределения энергии.

[ + – ] 11 ноября будут осуществляться экстренные отключения электроэнергии в Киеве

Отметим, что ранее "Укрэнерго" опубликовало почасовые графики отключения света в Украине на 11 ноября. Первые стабилизационные отключения, как предупреждали в национальной энергокомпании, должны были начаться в 5:00 утра и затронуть 8 областей с Киевом. В остальной части Украины почасовые отключения электроэнергии были запланированы с 15:00.

Также сообщалось, что в Госдуме России открыто предложили "добить" энергосистему Украины перед наступлением зимы.