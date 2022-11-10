Отключения света 11 ноября: в "Укрэнерго" рассказали, где будут экономить электроэнергию

Первые стабилизационные отключения начнутся в 5 утра и затронут 8 областей и Киев. В остальной части Украины свет будут выключать с 15:00.

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По всей Украине завтра, 11 ноября, предусмотрены плановые отключения электроэнергии. По предварительной информации, аварийного ограничения в стране не будет. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила компания "Укрэнерго".

Как уточняется, самый большой объем ограничений будет введен в городе Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать с 5:00 до 23:00 в следующих регионах:

Киев

Киевская область

Черниговская область

Черкасская область

Житомирская область

Сумская область

Харьковская область

Полтавская область

Донецкая область.

Во всех других регионах Украины режим ограничения энергии будет действовать с 15:00 до 20:00.

В графики добавят аварийные отключения

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко у себя в Facebook рассказал, что сегодня, 10 ноября, в рамках стабилизационных графиков отключений без света было 746 тыс. домохозяйств.

"Система стабильна –– никаких экстренных отключений не применялось", –– прокомментировал он.

По словам Коваленко, за месяц, который прошел с первых массовых ударов россиян по критической инфраструктуре в Украине, энергетики провели колоссальную работу, чтобы сохранить свет в домах как можно большего числа украинцев и обеспечить целостность всей энергосистемы.

"Эта работа не прекращается ни на минуту. Энергетики работают круглосуточно", –– добавил он.

Коваленко также уточнил, что сегодня регулятор –– НКРЭКУ –– разрешил публиковать информацию, где именно в Украине происходят аварийные отключения. Эти данные нельзя было разглашать с момента начала полномасштабной войны. В дальнейшем такая информация будет подтягиваться в график возможных отключений на сайте YASNO.

Напомним, в Госдуме РФ предлагают "добивать" энергосистему Украины перед зимой.

Ранее Фокус писал, что из-за веерных отключений в Украине начались проблемы с мобильной связью. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал украинцам, как можно улучшить ситуацию и сделать работу сетей более стабильной.