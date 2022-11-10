Відключення світла 11 листопада: в "Укренерго" розповіли, де економитимуть електроенергію
Перші стабілізаційні відключення розпочнуться о 5 ранку та торкнуться 8 областей і Києва. В решті України світло вимикатимуть з 15:00.
По всій Україні завтра, 11 листопада, передбачено планові відключення електроенергії. За попередньою інформацією, аварійного обмеження у країні не буде. Про це у себе в Telegram-каналі повідомила компанія "Укренерго".
Як уточнюється, найбільший обсяг обмежень буде запроваджено в місті Київ, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Режим планових відключень діятиме з 05:00 до 23:00 у таких регіонах:
- Київ;
- Київська область;
- Чернігівська область;
- Черкаська область;
- Житомирська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Полтавська область;
- Донецька область.
В усіх інших регіонах України режим обмеження енергії діятиме з 15:00 до 20:00.
У графіки додадуть аварійні відключення
Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook розповів, що сьогодні, 10 листопада, в межах стабілізаційних графіків відключень без світла було 746 тис. домогосподарств.
"Система стабільна — ніяких екстрених відключень не застосовувалося", — прокоментував він.
За словами Коваленка, за місяць, який почався з перших масових ударів росіян по критичній інфраструктурі в Україні, енергетики провели колосальну роботу, щоб зберегти світло в будинках якомога більшої кількості українців і забезпечити цілісність усієї енергосистеми.
"Ця робота не припиняється ні на хвилину. Енергетики працюють цілодобово", — додав він.
Коваленко також уточнив, що сьогодні регулятор — НКРЕКП — дозволив публікувати інформацію, де саме в Україні відбуваються аварійні відключення. Ці дані не можна було розголошувати з початку повномасштабної війни. Надалі така інформація підтягуватиметься до графіка можливих відключень на сайті YASNO.
Нагадаємо, у Держдумі РФ пропонують "добивати" енергосистему України перед зимою.
Раніше Фокус писав, що через віялові відключення в Україні почалися проблеми з мобільним зв'язком. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів українцям, як можна покращити ситуацію та зробити роботу мереж більш стабільною.