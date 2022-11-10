Заради хаосу та паніки: у Держдумі РФ пропонують "добивати" енергосистему України перед зимою

Українці, за словами російського депутата Андрія Лугового, навіть думати не повинні про комфортні життєві умови під час холодів. Зруйнувавши енергооб'єкти, окупантам варто зайнятися мостами через Дніпро, зазначив він.

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Депутат Держдуми Росії Андрій Луговий пропонує добивати енергосистему України напередодні зими. Про це він заявив під час виступу в ефірі російського каналу, уривок відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Із політичної точки зору, ми демонструємо українському суспільству готовність посіяти хаос і паніку. І добивати енергетичну інфраструктуру так, щоб ні в кого й шансів не було подумати, що в період зимового похолодання будуть комфортні умови для проживання", — сказав Луговий.

За словами російського політика, українці "мають визначитися, з ким вони".

Сигнал треба надіслати й жителям Росії. Удари по українській енергосистемі показують росіянам, що командування РФ слідує певним стратегічним планам, продовжив він.

"Те, що це сталося на початку жовтня, — скоріше збіг, що були події, пов'язані з Кримським мостом", — зауважив депутат.

Підрив усіх мостів через Дніпро

Луговий дав оцінку подальших планів військ РФ і озвучив нову ідею для командування.

"Мені здається, ми повинні спиратися на Дніпро. Це опорна річка, 25 мостів, більша частина яких розташована в Києві та Дніпрі. Це ширина річки — 700 метрів", — зазначив він.

Після знищення мостів усе угрупування українських військ буде відрізано від комунікацій із доставки боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, вважає Луговий.

"Вважаю, що наступним кроком необхідно завдати масованих потужних ударів для знищення всіх форм переправи через річку Дніпро", — написав депутат у Telegram.

Російський політик назвав рішення щодо виведення військ із Херсона та всього правого берега Дніпра "абсолютно адекватним і правильним".

Нагадаємо, що армія РФ пошкодила 40% енергоінфраструктури України ракетним обстрілом, енергетики не зможуть впоратися з проблемами за 2 тижні. США розглядає варіант постачання Україні генераторів, обігрівачів та іншого обладнання.

Київська влада раніше говорила про намір евакуювати близько 3 млн жителів столиці, якщо електромережі повністю вийдуть із ладу. Ситуація в Києві наразі, за даними влади, цілком контрольована.

Фокус детально описував, як проходить ремонт пошкоджених енергетичних об'єктів в Україні, скільки часу це може зайняти й звідки енергетикам надходить допомога.