Ради хаоса и паники: в Госдуме РФ предлагают "добивать" энергосистему Украины перед зимой

Украинцы, по словам российского депутата Андрея Лугового, даже думать не должны о комфортных жизненных условиях во время холодов. Разрушив энергообъекты оккупантам стоит заняться мостами через Днепр, отметил он.

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Депутат Госдумы России Андрей Луговой предлагает добивать энергосистему Украины накануне зимы. Об этом он заявил во время выступления в эфире российского канала, отрывок видео он опубликовал в своем Telеgram-канале.

"С политической точки зрения, мы демонстрируем украинскому обществу готовность посеять хаос и панику. И добивать энергетическую инфраструктуру таким образом, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период зимнего похолодания будут комфортные условия для проживания", — сказал Луговой.

По словам российского политика, украинцы "должны определиться, с кем они".

Сигнал нужно послать и жителям России. Удары по украинской энергосистеме показывают россиянам, что командование РФ следует определенным стратегическим планам, продолжил он.

"То, что это произошло в начале октября — скорее совпадение, что были события, связанные с Крымским мостом", — заметил депутат.

Подрыв всех мостов через Днепр

Луговой дал оценку дальнейших планов войск РФ и озвучил новую идею для командования.

"Мне кажется, мы должны опираться на Днепр. Это опорная река, 25 мостов, большая часть которых расположена в Киеве и Днепре. Это ширина реки — 700 метров", — отметил он.

После уничтожения мостов вся группировка украинских войск будет отрезана от коммуникаций по доставке боеприпасов и материально-технического обеспечения, полагает Луговой.

"Считаю, что следующим шагом необходимо нанести массированные мощные удары для уничтожения всех форм переправы через реку Днепр", — написал депутат в Telegram.

Российский политик назвал решение по выводу войск из Херсона и всего правого берега Днепра "абсолютно адекватным и правильным".

Напомним, что армия РФ повредила 40% энергоинфраструктуры Украины ракетными обстрелами, энергетики не смогут справиться с проблемами за 2 недели. США рассматривает вариант поставок Украине генераторов, обогревателей и другого оборудования.

Киевские власти ранее говорили о намерении эвакуировать около 3 млн жителей столицы, если электросети полностью выйдут из строя. Ситуация в Киеве на данный момент, по данным властей, вполне управляемая.

Фокус детально описывал как проходит ремонт поврежденных энергетических объектов в Украине, сколько времени это может занять и откуда энергетикам поступает помощь.