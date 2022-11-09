США хотят помочь Украине справиться с блэкаутами: что предлагают

Рассматриваются, в частности, возможные поставки Украине генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и прочего.

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Из-за обстрелов энергоинфраструктуры армией РФ в Украине продолжаются массовые перебои с электричеством, поэтому Соединенные Штаты Америки и союзники разрабатывают план, чтобы помочь нашей стране справиться с энергетическими проблемами. Об этом заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер, сообщает издание Укринформ.

Что предлагают США?

Как объяснил Патрик Райдер, дискуссии о том, как поддержать энергосистему Украину в условиях блэкаута еще продолжаются.

"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь", сказал Патрик Райдер.

Он отметил, что рассматриваются, в частности, возможные поставки Украине генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и прочего.

Напомним, 31 октября ВС РФ нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Черновицкой и других областях. В результате чего многие украинцы остались без света и воды.

Тем временем в среду, 9 ноября, "Укрэнерго" снова ввело плановые отключения электроэнергии. Ограничения ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Отметим, что ранее в "Укрэнерго" анонсировали возможное ослабление экстренных аварийных отключений электроэнергии в Украине. Графики для бытовых потребителей в ближайшие дни могут стать более комфортнее, если армия России снова не обстреляют Украину ракетами, что позволит ремонтным бригадам энергетиков закончить все работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры.