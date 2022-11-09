"Укрэнерго" ввело графики почасовых отключений электроэнергии (фото)

Максимальные ограничения электроэнергии ожидается в Киеве и 10 областях Украины.

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В среду, 9 ноября, в Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

Как предупреждает оператор системы передачи энергии, графики почасовых плановых отключений электроэнергии будут действовать на территории всей страны.

Максимум ограничений, как говорится в сообщении "Укрэнерго", ожидается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Аварийные отключения электроэнергии пока не предусматриваются. Следите за сообщениями операторов систем распределения. Ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий", — говорится в сообщении национальной энергокомпании.

"Укрэнерго", анонсируя почасовые графики отключения электроэнергии на 9 ноября, в очередной раз призвало бытовых потребителей разумно потреблять энергию, особенно в пиковые часы с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, а также не включать одновременно энергоемкую бытовую технику.

[ + – ] "Укрэнерго" ввело графики почасовых отключений электроэнергии

Отметим, что ранее в "Укрэнерго" анонсировали возможное ослабление экстренных аварийных отключений электроэнергии в Украине. Графики для бытовых потребителей в ближайшие дни могут стать более комфортнее, если ВС РФ не осуществят новые ракетные удары, а ремонтные бригады завершат все работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что холдинг ДТЭК опроверг прогноз о прекращении аварийных отключений электроэнергии в Украине через две недели. Компания признала, что за короткий промежуток времени не удастся восстановить разрушенную инфраструктуру и пока украинцы не смогут жить полноценно со светом, как было до полномасштабного вторжения.