США хочуть допомогти Україні впоратися з блекаутами: що пропонують

Розглядаються, зокрема, можливе постачання Україні генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншого.

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Через обстріл енергоінфраструктури армією РФ в Україні продовжуються масові перебої з електрикою, тому Сполучені Штати Америки та союзники розробляють план, щоб допомогти нашій країні впоратися з енергетичними проблемами. Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, повідомляє видання Укрінформ.

Що пропонують США?

Як пояснив Патрік Райдер, дискусії про те, як підтримати енергосистему України в умовах блекауту, ще тривають.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", — сказав Патрік Райдер.

Він зазначив, що розглядається, зокрема, можливе постачання Україні генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншого.

Нагадаємо, 31 жовтня ЗС РФ завдали масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у різних регіонах України. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Чернівецькій та інших областях. Внаслідок чого багато українців залишилися без світла та води.

Тим часом у середу, 9 листопада, "Укренерго" знову запровадило планові відключення електроенергії. Обмеження очікуються у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Зазначимо, що раніше в "Укренерго" анонсували можливе ослаблення екстрених аварійних відключень електроенергії в Україні. Графіки для побутових споживачів найближчими днями можуть стати комфортнішими, якщо армія Росії знову не обстріляє Україну ракетами, що дозволить ремонтним бригадам енергетиків закінчити всі роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.