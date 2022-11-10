Федоров заявив про проблеми з мобільним зв'язком в Україні: як їх можна розв'язати

Операторам не вистачає генераторів для забезпечення безперебійної роботи всіх базових станцій, тому влада звернулася за допомогою до бізнесу.

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Через віялові відключення в Україні почалися проблеми з мобільним зв'язком. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram розповів українцям, як можна покращити ситуацію та зробити роботу мереж стабільнішою.

Глава Мінцифри пояснив, що базовим станціям мобільного зв'язку не вистачає живлення під час стабілізаційних чи аварійних обмежень електропостачання. Генератори підтримують роботу мереж, але їх бракує для забезпечення безперебійної роботи кожної станції. У такій ситуації можуть виручити підприємці.

Наприклад, торгові або офісні центри, що використовують промисловий генератор, можуть об'єднати зусилля з мобільним оператором та під'єднати до нього базову станцію, розташовану поблизу. У такому разі люди, які знаходяться в будівлі або поблизу нього, зможуть здійснювати телефонні дзвінки та користуватися мобільним інтернетом.

"Якщо готові розділити генератор із мобільними операторами — напишіть, будь ласка, на цю пошту — [email protected]", — запропонував Михайло Федоров.

Раніше Фокус пояснював, чому мобільний зв'язок та інтернет зникають разом зі світлом. Через російські обстріли та атаки дронів-камікадзе в Україні постраждали багато об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі електростанції, що призвело до перебоїв з електропостачанням. Деякі станції мобільного зв'язку мають резервні акумулятори, яких вистачає на 4-6 годин, але таких по всій країні близько 120 штук.

Писали також, як залишатися на зв'язку при відключенні електроенергії. Враховуючи важку ситуацію, краще не перенапружувати систему, але в екстрених випадках можна під'єднатися до мережі іншого оператора та зателефонувати до національного роумінгу.