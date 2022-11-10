Федоров заявил о проблемах с мобильной связью в Украине: как их можно решить

Операторам не хватает генераторов для обеспечения бесперебойной работы всех базовых станций, поэтому власти обратились за помощью к бизнесу.

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Из-за веерных отключений в Украине начались проблемы с мобильной связью. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram рассказал украинцам, как можно улучшить ситуацию и сделать работу сетей более стабильной.

Глава Минцифры объяснил, что базовым станциям мобильной связи не хватает питания во время стабилизационных или аварийных ограничений электроснабжения. Генераторы поддерживают работу сетей, но их не хватает для обеспечения бесперебойной работы каждой станции. В такой ситуации выручить могут предприниматели.

К примеру, торговые или офисные центры, использующие промышленный генератор, могут объединить усилия с мобильным оператором и подключить к нему базовую станцию, расположенную поблизости. В таком случае люди, находящиеся в здании или поблизости от него, смогут совершать телефонные звонки и пользоваться мобильным интернетом.

"Если готовы разделить генератор с мобильными операторами – напишите, пожалуйста, на эту почту – [email protected]", — предложил Михаил Федоров.

Ранее Фокус объяснял, почему мобильная связь и интернет исчезают вместе со светом. Из-за российских обстрелов и атак дронов-камикадзе в Украине пострадали многие объекты критической инфраструктуры, в том числе электростанции, что привело к перебоям с электроснабжением. Некоторые станции мобильной связи оснащены резервными аккумуляторами, которых хватает на 4-6 часов, но таких по всей стране около 120 штук.

Писали также, как оставаться на связи при отключении электроэнергии. Учитывая тяжелую ситуацию, лучше не перенапрягать систему, но в экстренных случаях можно подключиться к сети другого оператора и позвонить в национальном роуминге.