Графіки скасовуються: у Києві ввели екстрені відключення електроенергії (фото)

Більш жорсткі обмеження для побутових споживачів запровадили через нічні атак ЗС РФ щодо об'єктів енергійної інфраструктури.

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У п'ятницю, 11 листопада, у Києві вводять екстрені відключення електроенергії. Цю інформацію у Facebook підтвердив генеральний директор постачальника енергії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, 11 листопада у Києві здійснюватимуться екстрені відключення енергії.

Введення жорсткіших обмежень для побутових споживачів гендиректор YASNO, який входить до групи ДТЕК, пояснив тим, що вночі ЗС РФ здійснили чергові ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У зв'язку з цим, за словами Коваленка, у Києві не діятимуть погодинні графіки відключення світла.

"Ранок... Вночі відбулися нові атаки на енергооб'єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у великих обсягах. Тобто ми будемо не у графіках", — попередив гендиректор YASNO.

На питання про уточнення, кого саме із побутових споживачів у столиці торкнуться екстрені відключення електроенергії, Сергій Коваленко відповів: "Відключення можливі у всіх районах Києва".

Відповідне попередження про те, що 11 листопада у Києві здійснюватимуться екстрені відключення електроенергії, з'явилося на сайті оператора розподілу енергії ДТЕК "Київські електромережі". Компанія попередила побутових споживачів, що у п'ятницю не діятимуть погодинні графіки, складені раніше "Укренерго".

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Віримо у перемогу!" — йдеться у повідомленні оператора розподілу енергії.

[ + – ] 11 листопада здійснюватимуться екстрені відключення електроенергії у Києві

Зазначимо, що раніше "Укренерго" опублікувало погодинні графіки відключення світла в Україні на 11 листопада. Перші стабілізаційні відключення, як попереджали в національній енергокомпанії, мали розпочатися о 5:00 ранку і торкнутися 8 областей із Києвом. В решті України погодинні відключення електроенергії були заплановані з 15:00.

Також повідомлялося, що у Держдумі Росії відкрито запропонували "добити" енергосистему України перед настанням зими.